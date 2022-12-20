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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Байден отреагировал на чемпионство сборной Аргентины

20 Декабря 2022 • 12:22 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Президент США Джо Байден посредством своих социальных сетей отреагировал на результат финала чемпионата мира – 2022. В решающем матче турнира подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее команды Дидье Дешама.

«Поздравляю президента Аргентины Альберто Фернандеса и каждого жителя этой страны с заслуженным триумфом», - гласит сообщение политика в социальных сетях.

В финале Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее «альбиселесте» выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

Лучшим футболистом мундиаля был признан Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Джо Байден
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