Ещенко: «Следующий чемпионат мира будет за Мбаппе»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре. По его мнению, награду заслуженно получил аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Месси - лучший игрок. Мбаппе тоже мог претендовать на это звание. Тут сложно конкретно выбрать: один в финале забил три, а другой выиграл титул. Но следующий мундиаль будет за Мбаппе», - передает слова Андрея издание «Чемпионат».

Аргентина стала чемпионом мира, одолев Францию в серии послематчевых пенальти – 4:2. В игровое время команды расписали ничью со счетом 3:3. Это третье чемпионство «альбиселесте» в истории.