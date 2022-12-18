Варан: «Мы физически были лучше и боролись до конца»

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал исход финального матча на чемпионате мира в Катаре. Сегодня вечером «трёхцветные» уступили команде Аргентины в серии послематчевых пенальти, а основное и дополнительное время встречи победителя не выявили – 3:3.

«Сильно горд за нашу команду, ведь по ходу встречи мы дважды возвращались в игру. Мы физически были лучше и боролись до конца», - цитирует Варана RMC Sport.

Игрок добавил, что сейчас его команда разочарована, но по-прежнему гордится своей историей на этом турнире.

В 2018 году на российском мундиале сборная Франции стала чемпионом мира по футболу.