Бояринцев назвал ЧМ-2022 самым важным для болельщиков событием уходящего года

Четырёхкратный вице-чемпион России в составе московского «Спартака», ныне возглавляющий «Новосибирск» Денис Бояринцев прокомментировал чемпионат мира – 2022, проводившийся в Катаре.

«Если же рассуждать как болельщик, то в 2022 году был чемпионат мира, это приковало к экранам телевизоров всех любителей футбола», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Специалист подчеркнул, что именно катарское соревнование, без сомнений, стало для болельщиков самым запоминающимся событием 2022 года.

Чемпионом мира по итогам турнира стала национальная сборная Аргентины, в финале переигравшая команду Франции (3:3, 4:2 пен).