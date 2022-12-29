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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бояринцев назвал ЧМ-2022 самым важным для болельщиков событием уходящего года

29 Декабря 2022 • 19:42 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Четырёхкратный вице-чемпион России в составе московского «Спартака», ныне возглавляющий «Новосибирск» Денис Бояринцев прокомментировал чемпионат мира – 2022, проводившийся в Катаре.

«Если же рассуждать как болельщик, то в 2022 году был чемпионат мира, это приковало к экранам телевизоров всех любителей футбола», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Специалист подчеркнул, что именно катарское соревнование, без сомнений, стало для болельщиков самым запоминающимся событием 2022 года.

Чемпионом мира по итогам турнира стала национальная сборная Аргентины, в финале переигравшая команду Франции (3:3, 4:2 пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Денис Бояринцев Чм-2022
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