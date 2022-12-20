Мостовой назвал сборную, которая больше всего разочаровала на ЧМ-2022

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, какие сборные считает разочарованиями прошедшего чемпионата мира – 2022.

«К разочарованиям можно отнести Бельгию и Германию. Германия по игре должна была выше подняться. Хотя я их не относил к числу фаворитов. Главное разочарование - это Бельгия», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Напомним, что сборные Бельгии и Германии не смогли выйти из своих групп на чемпионате мира.

Победителем мундиаля, состоявшегося в Катаре, стала Аргентина. В финальном поединке Месси и компания отпраздновали победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).