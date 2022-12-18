Мбаппе первым в истории забил четыре гола в финалах мундиалей

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе первым в истории забил четыре гола в финалах чемпионатов мира по футболу. Прямо сейчас в матче против сборной Аргентины в финале катарского мундиаля он оформил хет-трик, а ещё один гол он забил в финале российского мундиаля четыре года назад в ворота сборной Хорватии. Тот финал стал для французов победным.

Ранее забить столько голов в решающих матчах мундиалей не удавалось никому в истории футбола.

Прямо сейчас поединок сборной Аргентины и Франции продолжается, команды и их болельщиков ждёт серия послематчевых пенальти. На табло после окончания основного и дополнительного времени матча – 3:3.