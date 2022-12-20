Бывший полузащитник «Спартака» сборной России Александр Самедов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможное завершение карьеры нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в национальной команде Аргентины.

«Я не знаю, это решать только ему. К тому же он сказал, что хочет ещё играть в национальной команде в статусе чемпиона мира. Вполне возможно он может сыграть на Копа Америка. Он уже сделал много для сборной, поэтому, как хочет, пусть так и делает. Он имеет на это право», - сказал Самедов.

Напомним, 35-летний Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира-2022, который проходил в Катаре. В финале мундиаля южноамериканцы победили Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 — пен). Сам Месси был признан лучшим игроком турнира, аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес — лучшим вратарём, а форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, забившись восемь голов в семи встречах, стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира.