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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Самедов считает, что Месси ещё выступит на Копа Америка эксклюзив

20 Декабря 2022 • 15:00 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Спартака» сборной России Александр Самедов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможное завершение карьеры нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в национальной команде Аргентины.

«Я не знаю, это решать только ему. К тому же он сказал, что хочет ещё играть в национальной команде в статусе чемпиона мира. Вполне возможно он может сыграть на Копа Америка. Он уже сделал много для сборной, поэтому, как хочет, пусть так и делает. Он имеет на это право», - сказал Самедов.

Напомним, 35-летний Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира-2022, который проходил в Катаре. В финале мундиаля южноамериканцы победили Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 — пен). Сам Месси был признан лучшим игроком турнира, аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес — лучшим вратарём, а форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, забившись восемь голов в семи встречах, стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Александр Самедов Копа Америка
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