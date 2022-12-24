Лаутаро Мартинес: «В плане личных успехов я, конечно же, надеялся на другой чемпионат»

Лаутаро Мартинес не забил ни одного мяча в ходе прошедшего чемпионата мира, что для нападающего, регулярно появляющегося на поле, конечно же, неудача. Аргентинский футболист, славящийся тем, что транжирит много моментов, признался, что надеялся на большее в смысле личных свершений на турнире.

- Конечно, это был не совсем тот чемпионат, на который я надеялся. У меня были проблемы с лодыжкой, но я сделал многое для того, чтобы команда добралась в Катар, помогал партнерам, и наша итоговая победа доставила мне и моим родным большое удовольствие, - цитирует слова Мартинеса fcinter1908.it.