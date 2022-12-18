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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой оценил шансы Аргентины и Франции на победу в финале чемпионата мира

18 Декабря 2022 • 10:20 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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Через 6 ч. 15 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

По мнению эксперта, в предстоящей встрече команды имеют равные шансы на успех.

«У Аргентины неплохая оборона, а впереди они надеются на гений Месси. У французов сзади, может, не всё гладко, но линия атаки у них точно в порядке», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Отметим, что «трёхцветные» являются действующими триумфаторами турнира, а южноамериканская сборная не знает побед на чемпионатах мира уже больше 36 лет.

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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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