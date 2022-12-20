Зарема: Месси сделал заявку на ещё один «Золотой мяч»

Зарема Салихова в разговоре с журналистами высказалась по поводу финального матча катарского чемпионата мира по футболу.

Салихова сказала «Спорт-Экспрессу», что это был лучший финал в истории футбола. Супруга Леонида Федуна отметила, что Роналду снова остался без трофея, а Лионель Месси доказал свой высочайший класс и сделал мощную заявку на ещё один «Золотой мяч».

«Больно, что совсем недавно такие праздники проходили и в России, а теперь всё как будто бы на другой планете», - добавила Салихова.

Напомним, что в финале катарского мундиаля сборная Аргентины в серии пенальти обыграла французов.