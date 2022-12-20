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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Теннисист дель Потро отреагировал на чемпионство сборной Аргентины

20 Декабря 2022 • 09:33 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на триумф своих соотечественников на чемпионате мира в Катаре.

«Это то, о чем нам так много рассказывали дедушки и бабушки… Сейчас мы живем и чувствуем это впервые. Огромное спасибо», - гласит сообщение спортсмена в социальных сетях.

В финальном поединке мундиаля-2022 Аргентине противостояла Франция. Матч завершился вничью со счетом 3:3. Судьба титула чемпиона мира решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

«Альбиселесте» в третий раз выиграли чемпионат мира. До этого они побеждали на турнире в 1978 и 1986 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Хуан-Мартин дель Потро
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