Теннисист дель Потро отреагировал на чемпионство сборной Аргентины

Бывший аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на триумф своих соотечественников на чемпионате мира в Катаре.

«Это то, о чем нам так много рассказывали дедушки и бабушки… Сейчас мы живем и чувствуем это впервые. Огромное спасибо», - гласит сообщение спортсмена в социальных сетях.

В финальном поединке мундиаля-2022 Аргентине противостояла Франция. Матч завершился вничью со счетом 3:3. Судьба титула чемпиона мира решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

«Альбиселесте» в третий раз выиграли чемпионат мира. До этого они побеждали на турнире в 1978 и 1986 годах.