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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

11 худших на ЧМ-2022: Роналду попал в компанию поляков и австралийцев

20 Декабря 2022 • 11:23 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Аналитики портала Sofascore опубликовали свою версию худших футболистов чемпионата мира – 2022. В их число был включен звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил всего один гол в пяти встречах. В плей-офф 37-летний бомбардир начинал матчи на скамейке запасных.

Стоит также отметить попадание в этот список нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, которого перевели в запас после неудачной игры на старте турнира. Ему даже не помог титул, который он выиграл вместе с «альбиселесте».

11 худших игроков ЧМ-2022 от Sofascore:

Голкипер: Эдуар Менди (Сенегал).

Защитники: Серджино Дест (США), Камил Глик (Польша), Абду Диалло (Сенегал), Бартош Берешиньски (Польша).

Полузащитники: Мэтью Лекки (Австралия), Хван Ин Бом (Южная Корея), Джексон Ирвайн - (Австралия), Рубен Варгас (Швейцария).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лаутаро Мартинес (Аргентина).

В финале Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Аргентины Сборная Португалии Лаутаро Мартинес
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Декабря 2022 в 12:07
Геша "доволен".. Мы тоже.. Заслужил... Полгода готовился к этому... Морган подтвердит...И сестрёнки... Хе-хе...
ARTUR
20 Декабря 2022 в 11:29
оооооооооооооооооооооооо хоть эти правильно оценили и припудренного и этого баклана Лоутаро ... нехватает однако Левандовски .
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