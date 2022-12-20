11 худших на ЧМ-2022: Роналду попал в компанию поляков и австралийцев

Аналитики портала Sofascore опубликовали свою версию худших футболистов чемпионата мира – 2022. В их число был включен звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил всего один гол в пяти встречах. В плей-офф 37-летний бомбардир начинал матчи на скамейке запасных.

Стоит также отметить попадание в этот список нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, которого перевели в запас после неудачной игры на старте турнира. Ему даже не помог титул, который он выиграл вместе с «альбиселесте».

11 худших игроков ЧМ-2022 от Sofascore:

Голкипер: Эдуар Менди (Сенегал).

Защитники: Серджино Дест (США), Камил Глик (Польша), Абду Диалло (Сенегал), Бартош Берешиньски (Польша).

Полузащитники: Мэтью Лекки (Австралия), Хван Ин Бом (Южная Корея), Джексон Ирвайн - (Австралия), Рубен Варгас (Швейцария).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лаутаро Мартинес (Аргентина).

В финале Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.).