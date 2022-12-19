Боксёр Пакьяо поздравил Месси с победой на чемпионате мира

Бывший чемпион в восьми боксёрских весовых категориях Мэнни Пакьяо поздравил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с победой над Францией в финале чемпионата мира.

«Месси, я так за тебя счастлив! Ты величайший в истории», — написал Пакьяо в своих социальных сетях.

Напомним, решающий матч за кубок мира завершился победой южноамериканской команды в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 — пен). Этот успех стал для сборной Аргентины первым с 1986 года и третьим в её истории. Сам Месси провёл на турнире семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Отметим, что 35-летний нападающий был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре.