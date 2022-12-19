Бензема может уйти из сборной Франции - названа причина

Звездный французский центрфорвард Карим Бензема, который в этом году стал обладателем «Золотого мяча», может завершить карьеру в национальной команде. Об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно данным источника, причиной такого решения может стать конфликт с главным тренером Дидье Дешамом. Из-за этого Карим отклонил предложение президента страны Эммануэля Макрона приехать в Катар, чтобы поддержать команду.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Франции потерпела поражение от Аргентины. Поединок завершился со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были южноамериканцы – 4:2.