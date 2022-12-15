Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Погба сравнил Гризманна с Канте

15 Декабря 2022 • 08:38 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
окончен

Французский полузащитник Поль Погба, который пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, прокомментировал игру нападающего Антуана Гризманна. Он сравнил форварда с опорником Н’Голо Канте.

«Гризманнканте», - оставил сообщение Поль в своих социальных сетях.

Ранее аналогичное сравнение провел бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба.

В полуфинале чемпионата мира – 2022 Франция победила Марокко со счетом 2:0. Гризманн был признан лучшим футболистом прошедшей встречи.

В финале подопечные Дидье Дешама сыграют против Аргентины. Поединок состоится 18 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Поль Погба Н'Голо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
08:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Погба сравнил Гризманна с Канте
08:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал, как относится к личным рекордам
08:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени высказался о победе над Марокко
08:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Париже и парижской агломерации после полуфинала ЧМ-2022 были задержаны 115 человек
08:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе обратился к Хакими после полуфинала ЧМ-2022
08:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кунде дал комментарий по матчу с Марокко
08:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени рассказал, как сдержать Месси
08:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам рассказал, как Франция будет играть против Месси
07:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрнандес ответил, боятся ли Месси в сборной Франции
07:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трезеге сравнил Мбаппе и Анри
07:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маурисио Пинеда: «Месси может играть до 50 лет»
07:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Новосельцев: «Если Месси выиграет чемпионат мира, то станет полноценной заменой Марадоне»
07:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Белоус: «Буду рад чемпионству Месси»
07:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Во Франции после полуфинала ЧМ-2022 в результате конфликта погиб 14-летний подросток
07:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»
Все новости
Рекомендуем