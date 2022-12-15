Погба сравнил Гризманна с Канте

Французский полузащитник Поль Погба, который пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, прокомментировал игру нападающего Антуана Гризманна. Он сравнил форварда с опорником Н’Голо Канте.
«Гризманнканте», - оставил сообщение Поль в своих социальных сетях.
Ранее аналогичное сравнение провел бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба.
В полуфинале чемпионата мира – 2022 Франция победила Марокко со счетом 2:0. Гризманн был признан лучшим футболистом прошедшей встречи.
В финале подопечные Дидье Дешама сыграют против Аргентины. Поединок состоится 18 декабря.
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