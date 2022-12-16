Гризманн: «Месси находится в потрясающей форме»

Один из лидеров французской национальной команды Антуан Гризманн высказался о Лионеле Месси накануне финала чемпионата мира - 2022.

«Понимаем, что нас ждёт очень сложный финал, поскольку Месси находится в потрясающей форме. Уверен, что мы сможем подготовиться и полностью выложимся на поле», — приводит слова нападающего мадридского «Атлетико» Footmercato.

Напомним, что решающий поединок катарского мундиаля между Францией и Аргентиной пройдёт в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле. На счету Месси пять голов, что делает его лидером бомбардирской гонки вместе с Килианом Мбаппе.