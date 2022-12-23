Дриусси примерил чемпионскую медаль Паредеса

Бывший зенитовец Себастьян Дриусси примерил медаль чемпиона мира и другого бывшего игрока клуба из Санкт-Петербурга Леандро Паредеса. Совместное фото с медалью и бывшим партнёром по «Зениту» Дриусси выложил в социальной сети.

В воскресенье Леандро Паредес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, он появился на поле в дополнительное время и в серии пенальти забил один из решающих 11-метровых ударов в ворота французов.

Дриусси и Паредес вместе выступали за «сине-бело-голубых» с 2017 по 2019 год, сейчас первый из известных аргентинцев «Зенита» выступает в МЛС за «Остин», а второй транзитом через «ПСЖ» оказался в туринском «Ювентусе».