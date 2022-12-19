Лунёв сравнил де Пауля с дементором

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв описал игру аргентинского полузащитника Родриго де Пауля на катарском чемпионате мира по футболу. По его словам, де Пауль – один из ключевых игроков команды Лионеля Скалони, который внёс огромный вклад в результат.

«Де Пауль как будто дементор высасывает энергию у соперника и заряжает ей своих партнёров. В его роли беговая, позиционная работа, отборы», - цитирует Лунёва ТАСС.

Он добавил, что энергетический фон в большей степени зависит от де Пауля, так как тот выполняет роль мотора «альбиселесте».

28-летний Родриго де Пауль из «Атлетико Мадрид» сыграл в Катаре во всех семи матчах сборной Аргентины и был основным игроком аргентинцев в центре поля.