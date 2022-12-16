Полузащитник «Ливерпуля»: «На ЧМ-2022 Месси показал, почему является лучшим в истории»

Атакующий хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о выступлении Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

35-летний футболист «ПСЖ» помог сборной Аргентины выйти в финал, где коллектив Лионеля Скалони встретится с действующим чемпионом – сборной Франции. Матч пройдёт 18 декабря.

«Я был большим поклонником Месси с детства, и я считаю его лучшим в мире, – цитирует 19-летнего полузащитника Liverpool Echo. – Чемпионат мира – самый важный турнир в футболе, и своим выступлением в Катаре Месси вновь показал, почему является лучшим в истории. Наблюдать за его игрой на этом мундиале – большая привилегия», – заявил англичанин.