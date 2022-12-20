Иньеста высказался о победе Месси на чемпионате мира

Легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился впечатлениями от финала чемпионата мира – 2022, в котором встречались Аргентина и Франция.

«Финальный поединок был впечатляющим. Наконец-то Месси дождался своего шанса и выиграл кубок мира. Уверен, что он испытал максимальное счастье в тот момент. Лионель сделал все возможное для победы. Он провел великолепный турнир», - передает слова испанца газета Marca.

Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.) и стала трехкратным чемпионом мира. Месси с семью голами и тремя ассистами был признан лучшим футболистом турнира.