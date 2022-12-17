Роналдиньо: «Месси способен играть до 50 лет»

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо высказался об игре Лионеля Месси на катарском мундиале.

35-летний капитан сборной Аргентины лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира наряду с Килианом Мбаппе. 18 декабря Аргентина с Лионелем Месии и Франция с Килианом Мбаппе разыграют кубок мира.

«Думаю, Месси показывает свой привычный уровень на этом турнире, – рассказывает Роналдиньо в интервью L'Equipe. – Он уже много лет является лучшим на планете. Возможно, этот чемпионат мира станет для него последним, но я считаю, что он способен играть хоть до 50 лет, потому что у него гораздо больше выдающихся качеств, чем у остальных», – отметил бразилец.