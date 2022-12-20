Окружение Павара опровергло информацию о негативном влиянии игрока на атмосферу в сборной Франции

Окружение Бенжамена Павара считает, что защитника «Баварии» и сборной Франции оклеветали в СМИ.

Недавно распространение получили слухи о том, что неуважительное поведение Павара по отношению к товарищам по сборной Франции на чемпионате мира – 2022 сделало атмосферу внутри коллектива «токсичной». Журналист Филипп Кесслер, ссылаясь на близкие к французу источники, уверяет, что данные сведения – ложь. По мнению окружения 26-летнего футболиста, против него развёрнута кампания.

Бенжамен Павар принял участие лишь в первом матче Франции на ЧМ-2022 против Австралии (4:1), а затем неизменно оставался на скамейке запасных.