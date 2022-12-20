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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Самедов: «Я всё ещё не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду, их нельзя сравнивать»

20 Декабря 2022 • 13:31 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший игрок российской сборной Александр Самедов высказался о споре Лионеля Месси и Криштиану Роналду по итогам ЧМ-2022.

«Я всё ещё не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду. Месси играет за сборную, которая намного сильнее португальской. Поэтому говорить о провале Роналду в Катаре я бы не стал. Два великих игрока, и спор между ними до сих пор не решён. Вряд ли он вообще решится, ведь эти параллели мне не совсем понятны. Их нельзя сравнивать», — приводит слова участника домашнего чемпионата мира издание Sport24.

Самедов отметил, что Килиан Мбаппе уже взял путь наследия Месси и Роналду. По его мнению, француз будет в числе величайших игроков в истории, хоть у него и нет аналогичного соперника.

Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира по итогам катарского турнира, взяв награду лучшего игрока мундиаля. Высшим достижением в международной карьере Криштиану Роналду является победа на Евро-2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Самедов
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