Шалимов назвал фаворита в матче Аргентина – Франция

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира Аргентина – Франция.

«Аргентинцы имеют небольшое преимущество. Думаю, примерно 55 процентов против 45 процентов. Все потому, что в составе сборной Аргентины выступает Месси», — цитирует Шалимова Betonmobile.

По мнению специалиста, весь футбольный мир ждет триумфа Лионеля Месси, у Франции тоже имеется своя звезда — Килиан Мбаппе, но он еще слишком молод, чтобы решать исходы таких игр.

Финал чемпионата мира – 2022 между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.