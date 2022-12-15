Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шалимов назвал фаворита в матче Аргентина – Франция

15 Декабря 2022 • 20:35 Комментировать (1)
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира Аргентина – Франция.  

«Аргентинцы имеют небольшое преимущество. Думаю, примерно 55 процентов против 45 процентов. Все потому, что в составе сборной Аргентины выступает Месси», — цитирует Шалимова Betonmobile.

По мнению специалиста, весь футбольный мир ждет триумфа Лионеля Месси, у Франции тоже имеется своя звезда — Килиан Мбаппе, но он еще слишком молод, чтобы решать исходы таких игр.

Финал чемпионата мира – 2022 между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Игорь Шалимов Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
panda_pazzo
15 Декабря 2022 в 20:59
Конечно, у французов не игроки, а игрочишки. Какие-то Гризманы, Жиру, Льорисы. Ну чемпионы мира. Все они меркнут по сравнению с величием главного карлика вселенной. Станут дважды чемпионами - всё равно главным чемпионом мира, Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и "Золотого мяча" будет его гномское высочество карлик!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
21:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался об уходе Сантуша из сборной Португалии
20:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов: «Марокканцы попались в ловушку французов»
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капелло: «До полуфинала Месси ходил по полю пешком» 2
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов назвал фаворита в матче Аргентина – Франция 1
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци считает, что сборная Франции незаслуженно вышла в финал ЧМ-2022
20:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов – о поведении болельщиков сборной Марокко: «Это ужас»
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гвардиол – о Месси: «Я противостоял лучшему футболисту в истории»
20:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нурмагомедов поблагодарил сборную Марокко
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Амрабат: «Я сказал Жиру: «Перестань!»
19:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: «Катар — далеко не футбольная страна»
19:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Крамарич: «Меня не удивляют результаты Марокко»
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Португалии осталась без главного тренера - Сантуш ушёл 2 официально
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе лидирует по обводкам на ЧМ-2022, Месси – в тройке
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сантуш покинет должность главного тренера сборной Португалии в ближайшие часы 1
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар всё не может отойти от шока вылета с ЧМ - может взять паузу
Все новости
Рекомендуем