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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Александр Мостовой: «Шансы Аргентины зависят от гения Месси»

17 Декабря 2022 • 00:07 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

В воскресенье в финальном матче чемпионата мира сойдутся сборные Франции и Аргентины - действующий чемпион мира и команда, которая не выигрывала чемпионат мира с 1986 года. Александр Мостовой, бывший футболист российской сборной, считает, что шансы сборной Аргентины на победу во многом зависят от игры Лионеля Месси.

- У Аргентины многое, если не все, зависит от Лионеля Месси. Если гений сделает все гениально, то шансы на победу есть, - цитирует слова Мостового РИА Новости.

Напомним, что в полуфинале Франция переиграла сборную Марокко, а сборная Аргентины переиграла с крупным счетом хорватов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Александр Мостовой
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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