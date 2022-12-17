Александр Мостовой: «Шансы Аргентины зависят от гения Месси»

В воскресенье в финальном матче чемпионата мира сойдутся сборные Франции и Аргентины - действующий чемпион мира и команда, которая не выигрывала чемпионат мира с 1986 года. Александр Мостовой, бывший футболист российской сборной, считает, что шансы сборной Аргентины на победу во многом зависят от игры Лионеля Месси.

- У Аргентины многое, если не все, зависит от Лионеля Месси. Если гений сделает все гениально, то шансы на победу есть, - цитирует слова Мостового РИА Новости.

Напомним, что в полуфинале Франция переиграла сборную Марокко, а сборная Аргентины переиграла с крупным счетом хорватов.