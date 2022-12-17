Льорис высказал мнение о Месси перед финалом ЧМ-2022

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился своим мнением об аргентинском капитане Лионеле Месси перед очным противостоянием в финале ЧМ-2022.

«Нужно ли обращать особое внимание на Месси? Это финал между двумя великими футбольными странами. Очевидно, что когда вы играете против такого футболиста, вам нужно сосредоточиться на нем, но и на остальных тоже. Есть целое поколение молодых игроков, которые преданы Месси», — сказал Льорис в интервью изданию L’Equipe.

Стартовый свисток в финальном поединке мундиаля в Катаре между Аргентиной и Францией прозвучит 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.