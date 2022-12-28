Бенитес назвал игроков, которые удивили его на ЧМ

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, остающийся без работы после расставания с «Эвертоном», имел достаточно времени для того, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира.

Бенитес поделился своими впечатлениями от турнира, который завершился победой сборной Аргентины в финальном матче 18 декабря - команда Лионеля Месси переиграла по пенальти Францию.

- Некоторые игроки оказались крайне важными для своих команд. Я бы отметил Хуллиана Альвареса в аргентинской сборной, я бы отметил Оливье Жиру за Францию, а также Амрабата из Марокко, - цитирует слова Рафаэля Бенитеса pianetamilan.it.