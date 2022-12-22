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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пономарёв: «Нашим дуракам-буратинщикам финальный матч надо показывать, но наши так и останутся деревяшками» эксклюзив

22 Декабря 2022 • 07:20 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал итог чемпионата мира в Катаре.

«Финальный матч был уникальным. Я не помню таких на своем веку. Ни на одном турнире не видел такого финального матча. Такого не было никогда. Его нужно показывать в пример: вот так нужно играть в футбол. Вот так играют люди. Нашим дуракам-буратинщикам тоже такой матч надо показывать. Но наши так и останутся деревяшками.

Сам турнир тоже был сумасшедший. Катар потратил рекордную сумму на организацию, поставили стадионы на песке. Как я понял, они сборные из блоков и их будут разбирать. Это уникально. Даже не с чем сравнивать чемпионат.

Я предполагал, что Аргентина выиграет по пенальти, как вы помните. Но такое... Такого результата не ждал никто. Аргентина мне понравилась, это далеко не команда одного игрока. По всем линиям команда уникальная. Не только Месси играет. Они заслуженно победили. Очень интересный чемпионат.

Примечательно, что в начале Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Я думал, что все, они посыпались на этом чемпионате. Но нет. Франции повезло в полуфинале, забивали голы после рикошетов. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от этих непредсказуемых баталий. Марокко вмешалось в борьбу за медали. Сильный чемпионат», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Владимир Пономарёв
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