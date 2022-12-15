Канчельскис — о финале чемпионата мира: «Шансы у Франции есть, но и аргентинцы просто так им ничего не отдадут»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

По мнению эксперта, южноамериканская сборная победу действующему победителю турнира просто так не отдаст.

«Интересно, как французы будут себя чувствовать, как физически и психологически восстановятся. Шансы у Франции есть, но и аргентинцы просто так им ничего не отдадут», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на пути к финалу Аргентина одолела Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 — пен), а также Хорватию (3:0). Французы справились с Польшей (3:1), Англией (2:1) и Марокко (2:0).

Очное противостояние сильнейших сборных турнира состоится 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.