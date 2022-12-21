Казанский назвал футболиста, который лучше Месси

Известный комментатор Денис Казанский рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории. Его выбор пал на легендарного бразильского форварда Роналдо.

«Из тех, кого видел своими глазами, - бразилец Роналдо. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры», - передает слова комментатора издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Месси на минувших выходных стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. В финальном поединке мундиаля «альбиселесте» переиграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти). На завершившемся турнире Лионель стал лучшим футболистом, забив семь голов и сделал три ассиста.