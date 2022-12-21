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Казанский назвал футболиста, который лучше Месси

21 Декабря 2022 • 03:42 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный комментатор Денис Казанский рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории. Его выбор пал на легендарного бразильского форварда Роналдо.

«Из тех, кого видел своими глазами, - бразилец Роналдо. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры», - передает слова комментатора издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Месси на минувших выходных стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. В финальном поединке мундиаля «альбиселесте» переиграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти). На завершившемся турнире Лионель стал лучшим футболистом, забив семь голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Лионель Месси Денис Казанский
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