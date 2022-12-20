Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аленичев: «Топ-клубы присмотрелись к Скалони»

20 Декабря 2022 • 10:00 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о главном тренере национальной команды Аргентины Лионеле Скалони. По его мнению, на этого специалиста обратили внимание топ-клубы.

«Не сомневаюсь, что в ходе ЧМ топ-клубы присмотрелись к Скалони, но я на 99,9 процента уверен, что Лионель останется в сборной - пока нет смысла что-то менять», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 пен.) в финале чемпионата мира – 2022 и стала обладателем трофея впервые с 1986 года.

Скалони занимает пост главного тренера «альбиселесте» с 2018 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Дмитрий Аленичев Лионель Скалони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
11:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси признан спортсменом года по версии BBC Sports
11:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «Я говорил Кураньи: «Если завершил карьеру, не возвращайся»
10:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «В этом поколении Месси лучший с отрывом»
10:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джокович оценил финал чемпионата мира Аргентина - Франция 1
10:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Осинькин выбрал лучшего в паре Месси - Роналду
10:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир рассказал об интересе российского клуба к игроку сборной Австралии
10:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «Россия могла бы выйти в полуфинал ЧМ-2022» 6
10:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чанов рассказал, какие хитрости использует Мартинес во время отражения пенальти
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев: «Топ-клубы присмотрелись к Скалони»
09:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Следующий чемпионат мира будет за Мбаппе»
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Теннисист дель Потро отреагировал на чемпионство сборной Аргентины
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду
09:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин – о жесте Мартинеса: «Это было не по-пацански» 2
09:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глушаков выбрал лучшего игрока ЧМ между Месси и Мбаппе
07:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров: Всегда нравилась Франция, но в финале ЧМ-2022 болел за Аргентину
Все новости
Рекомендуем