Аленичев: «Топ-клубы присмотрелись к Скалони»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о главном тренере национальной команды Аргентины Лионеле Скалони. По его мнению, на этого специалиста обратили внимание топ-клубы.

«Не сомневаюсь, что в ходе ЧМ топ-клубы присмотрелись к Скалони, но я на 99,9 процента уверен, что Лионель останется в сборной - пока нет смысла что-то менять», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 пен.) в финале чемпионата мира – 2022 и стала обладателем трофея впервые с 1986 года.

Скалони занимает пост главного тренера «альбиселесте» с 2018 года.