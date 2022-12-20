Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе чаще всех на ЧМ-2022 касался мяча в чужой штрафной, Месси – второй

20 Декабря 2022 • 01:27 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе активнее всех взаимодействовал с мячом в чужой штрафной площади на чемпионате мира в Катаре.

23-летний футболист «ПСЖ», ставший лучшим бомбардиром турнира с восемью забитыми мячами, совершил 69 касаний в штрафной площади соперников, отмечает Squawka. Второй результат у Лионеля Месси – 45. Третью строчку занял Джамал Мусиала (35), чья сборная Германии завершила выступление на мундиале ещё на групповой стадии. Четвёртая и пятая позиции остались за Иваном Перишичем из Хорватии (34) и Кристианом Пулишичем из США (26).

В финале между Францией и Аргентиной (3:3 и 2:4 в серии пенальти) Мбаппе забил трижды, Месси – дважды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Иван Перишич Килиан Мбаппе Кристиан Пулишич Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
20 Декабря 2022 в 01:45
Самое главное касание на ЧМ - это касание Кубка Мира.. Над головой... Другие касания - неинтересны...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
01:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов: «Ловрен принёс «Зениту» деньги»
01:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Амрабат: «Уже думаю о ЧМ-2026» 1
01:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе чаще всех на ЧМ-2022 касался мяча в чужой штрафной, Месси – второй 1
01:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции 1 слухи
01:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «У сборной Франции есть потенциал для успеха на следующих турнирах»
00:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Спортивный директор «Интера» – об отстранении Онана из сборной Камеруна: «Мне всё равно»
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не выиграл лишь один турнир, в котором принимал участие 1
00:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос оценил шансы Зидана возглавить сборную Франции
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, кто из звёзд сборной Франции был рад исключению Бензема из состава на ЧМ-2022 1 слухи
00:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев оценил игру ди Марии в финале чемпионата мира
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Анчелотти: «Аргентина заслуженно выиграла ЧМ-2022»
00:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзюба - о жесте аргентинского вратаря: «Мне привет передавал»
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 лучше камбэка «Ливерпуля» в ЛЧ-2005»
00:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев: «Месси заслужил кубок мира всей своей карьерой»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров сборной Франции
Все новости
Рекомендуем