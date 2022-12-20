Мбаппе чаще всех на ЧМ-2022 касался мяча в чужой штрафной, Месси – второй

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе активнее всех взаимодействовал с мячом в чужой штрафной площади на чемпионате мира в Катаре.

23-летний футболист «ПСЖ», ставший лучшим бомбардиром турнира с восемью забитыми мячами, совершил 69 касаний в штрафной площади соперников, отмечает Squawka. Второй результат у Лионеля Месси – 45. Третью строчку занял Джамал Мусиала (35), чья сборная Германии завершила выступление на мундиале ещё на групповой стадии. Четвёртая и пятая позиции остались за Иваном Перишичем из Хорватии (34) и Кристианом Пулишичем из США (26).

В финале между Францией и Аргентиной (3:3 и 2:4 в серии пенальти) Мбаппе забил трижды, Месси – дважды.