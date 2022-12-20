Леандро Фернандес: «Только в Аргентине есть два лучших игрока в истории футбола»

Бывший защитник столичного «Динамо» Леандро Фернандес рассказал об отношении соотечественников к Лионелю Месси и Диего Марадоне.

«В Аргентине не стоит вопроса о том, кого ты любишь больше: Месси или Марадону. Нет и тех, кто как-то может ненавидеть этих двух гениев. Только в Аргентине есть два лучших игрока в истории футбола», — приводит слова экс-футболиста клуба РПЛ издание Sport24.

Фернандес отметил, что в Аргентине не любят проводить сравнения своих лучших игроков, предпочитая наслаждаться их талантами.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира - 2022, принеся своей стране третий титул сильнейшей команды на планете. В карьере Диего Марадоны также было два финала мундиалей, один из которых стал успешным.