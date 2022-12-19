Сёмин - о чемпионстве Аргентины: «Ни один режиссёр не смог бы придумать такой сценарий»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался относительно вчерашнего финального поединка чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Финал очень яркий, как и ЧМ! Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч. Никто не мог даже предсказать, что такой будет сценарий. Матч был интересный, красочный!» - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. В игровое время сборные расписали красочную ничью со счетом 3:3.

Южноамериканская команда в третий раз в истории стала чемпионом мира. Ранее «альбиселесте» выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.