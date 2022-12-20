Сёмин - о финале ЧМ: «Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать»

Легендарный советский и российский тренер Юрий Сёмин поделился мыслями о финале чемпионата мира в Катаре, в котором позавчера сыграли сборные Франции и Аргентины.

«Финал — фантастический. Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было там», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

По ходу финальной игры, напомним, «трёхцветные» дважды возвращались в игру, сравнивая счёт. Все голы в составе европейцев забил один из лучших форвардов мира - Килиан Мбаппе.

Помимо этого, Сёмин особенно отметил грамотность замен, которые делал наставник французов Дидье Дешам по ходу игры и спасительные сейвы в исполнении лучшего голкипера мундиаля – Эмилиано Мартинеса.