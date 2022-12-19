Черевченко отметил игру Мартинеса в финале ЧМ-2022

Бывший наставник «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко высказался об игре Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

«Понравился вратарь Мартинес со своими танцами. Даже вон жёлтую вчера получил. Это шоу! Раньше такого никогда не было, чтобы вратарь получал горчичник на серии пенальти. В каждом матче Эмилиано себя проявлял только с лучшей стороны», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. Тренер также отметил умение голкипера психологически давить на соперника.

Напомним, что Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём катарского мундиаля, выиграв со своей командой золото ЧМ-2022.