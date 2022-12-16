Пять игроков сборной Франции не тренируются перед финалом чемпионата мира

Сразу пять футболистов сборной Франции пропустили последнее тренировочное занятие, которое состоялось 16 декабря. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Источник отмечает, что из-за болезни тренировку пропустили вингер Кингсли Коман, а также защитники Ибраима Конате и Рафаэль Варан. Кроме того, из-за незначительных травм дополнительное время на восстановление получили Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени.

Франция сыграет в финале чемпионата мира против национальной команды Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. Решающий матч мундиаля обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.