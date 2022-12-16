Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пять игроков сборной Франции не тренируются перед финалом чемпионата мира

16 Декабря 2022 • 19:54 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.05 2 2.90
18.12 18:00

Сразу пять футболистов сборной Франции пропустили последнее тренировочное занятие, которое состоялось 16 декабря. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Источник отмечает, что из-за болезни тренировку пропустили вингер Кингсли Коман, а также защитники Ибраима Конате и Рафаэль Варан. Кроме того, из-за незначительных травм дополнительное время на восстановление получили Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени.

Франция сыграет в финале чемпионата мира против национальной команды Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. Решающий матч мундиаля обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Рафаэль Варан Кингсли Коман Тео Эрнандес Ибраима Конате Орельен Тчуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2.45 3.35 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Декабря
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Непомнящий: «Мне хотелось бы, чтобы этот чемпионат был имени Месси»
19:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пять игроков сборной Франции не тренируются перед финалом чемпионата мира
19:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино: «Я глубоко опечален известием о кончине Синиши Михайловича»
19:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Муани оценил уровень сборной Аргентины перед финалом ЧМ
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко: «Марокко вполне может завоевать бронзовые медали»
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хомуха считает, что матч за бронзовые медали на ЧМ не стоит убирать
19:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орещук: «Хочется, чтобы Месси выиграл кубок мира»
19:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич заявил, что сборная Марокко напоминаем ему хорватов четыре года назад
19:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино: «Чемпионат мира в Катаре — лучший в истории» 6
19:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тонали: «Италия могла бы успешно выступить на ЧМ-2022»
18:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радимов назвал фаворита в матче Хорватия – Марокко
18:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино озвучил количество зрителей матчей ЧМ-2022
18:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Сейчас мы видим настоящего Месси»
18:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино озвучил выручку ФИФА с ЧМ-2022
18:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира»
Все новости
Рекомендуем