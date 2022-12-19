Суарес поздравил Месси с победой на чемпионате мира

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. В обращении уругваец обратился к своему другу Лионелю Месси.

«Друг, мои поздравления. Ты стал чемпионом мира. Пусть говорят, что хотят, но ты – лучший», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

В финале мундиаля Аргентина отпраздновала победу над Францией. В игровое время команды не смогли выявить сильнейшего, завершив встречу со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти футболисты из Южной Америки оказались точнее европейцев – 4:2. Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира.