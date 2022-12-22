Алдонин поделился мнением о проведении ЧМ-2022 посреди сезона

Бывший игрок российской национальной команды Евгений Алдонин высказался о проведении ЧМ-2022 во время футбольного сезона.

«Для финалистов чемпионата мира, конечно же, будет тяжело перестроиться сразу на клубы. Риск травм будет повышен. Многие классные футболисты уже получили травмы — Бензема и Мане. Для игроков и для тренеров турнир посреди сезона — настоящая головная боль! Непростая история. Футболистам нужно отдохнуть и морально, и физически», — приводит слова экс-хавбека ЦСКА издание «Чемпионат».

Напомним, что катарский мундиаль завершился победой сборной Аргентины, в ярком финале обыгравшей Францию.