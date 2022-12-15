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Григорян — о тактике наставника сборной Франции Дешама: «На мой взгляд, это бездарность и убожество»

15 Декабря 2022 • 11:50 Комментировать (1)
Франция
2:0
Марокко
окончен

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о работе наставника сборной Франции Дидье Дешама, чья команда сумела выйти в финал чемпионата мира, где 18 декабря встретится с Аргентиной.

Напомним, вчера, 14 декабря, в матче 1/2 финала мундиаля «трёхцветные» одолели команду Марокко (2:0). По словам Григоряна, несмотря на итоговый успех, игра сборной Франции его сильно разочаровала. Российский специалист отметил, что Дешам неправильно использует своих футболистов — например, Оливье Жиру, которому, по мнению Григоряна, не следовало персонально опекать марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.    

«На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Сборная Марокко Александр Григорян
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Комментарии (1)
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NOBODY
15 Декабря 2022 в 12:07
Известный российский тренер Александр Григорян высказался о работе наставника сборной Франции Дидье Дешама, чья команда сумела выйти в финал чемпионата мира, где 18 декабря встретится с Аргентиной......

а кто такой Дидье Дешам? ))))
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