Григорян — о тактике наставника сборной Франции Дешама: «На мой взгляд, это бездарность и убожество»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о работе наставника сборной Франции Дидье Дешама, чья команда сумела выйти в финал чемпионата мира, где 18 декабря встретится с Аргентиной.

Напомним, вчера, 14 декабря, в матче 1/2 финала мундиаля «трёхцветные» одолели команду Марокко (2:0). По словам Григоряна, несмотря на итоговый успех, игра сборной Франции его сильно разочаровала. Российский специалист отметил, что Дешам неправильно использует своих футболистов — например, Оливье Жиру, которому, по мнению Григоряна, не следовало персонально опекать марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.

«На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.