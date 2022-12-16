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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ди Мария вернулся к тренировкам и готов сыграть в финале

16 Декабря 2022 • 01:32 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария надеется получить игровое время в финале чемпионата мира против сборной Франции.

Из-за мышечных проблем представитель «Ювентуса» не имеет постоянной игровой практики на мундиале в Катаре – на его счету около десяти суммарных минут, проведённых на поле в трёх поединках плей-офф. В полуфинальной встрече с Хорватией (3:0) ди Мария остался в запасе, но рассчитывает сказать своё слово в финале, докладывает TyC Sports. 34-летний игрок залечил повреждение и вернулся к полноценным командным тренировкам.

В активе Анхеля ди Марии одна результативная передача в рамках ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Анхель Ди Мария
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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