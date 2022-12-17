Газзаев: «Хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира, здесь двух мнений быть не может»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

По мнению специалиста, команды равны по силам, поэтому явного фаворита в этом противостоянии нет. Однако Газзаев признался, что в финале будет поддерживать Аргентину, так как очень хочет, чтобы лидер южноамериканцев Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира.

«Здесь двух мнений быть не может. Там играет футболист, который точно заслужил стать чемпионом мира. Месси верой и правдой служит футболу», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Матч Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.