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Александр Мостовой: «Аргентина - это Месси, если он не сможет, то всё, а у Франции есть варианты» эксклюзив

18 Декабря 2022 • 15:13 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 1 ч. 48 мин.

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Аргентины и Франции.

«Фаворита нет. Шансы тут 50 на 50. Каждая из команд имеет свои плюсы и минусы. В играх с другими командами мы это видели. У Франции с Марокко тряслись плечи. Аргентина была не лучше Хорватии, но выиграла. Здесь на первое место выйдет гениальность какого-то футболиста. Месси с одной стороны или Мбаппе, например, с другой. Не вижу преимущества ни у одной, ни у другой команды.

Я бы не стал сравнивать Месси и Мбаппе. Вряд ли француз достигнет того, чего достиг Лионель. Но в финале должен кто-то решать. Пока Месси решает больше. Во Франции помимо Мбаппе есть ещё Гризманн, Жиру, которые тоже могут решить. А Аргентина - это Месси. Если он не сможет, то всё. А у Франции есть варианты. Аргентинцы должны понимать, что давно они уже не поднимали кубок.

Победа Франции на предыдущем мундиале не сделает кого-то психологическим фаворитом. Ту победу забыли и все. Выходят играть на эти девяносто минут. Так что груз ответственности на всех одинаковый. Никто не знает, как сложится все в финале. Так что победа Франции в 2018 не играет никакой роли», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Александр Мостовой
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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