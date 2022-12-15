Жиру: «Мы не позволим Месси насладиться лучшей ночью в его жизни»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в преддверии финала чемпионата мира против Аргентины высказался о лидере южноамериканской команды Лионеле Месси.

По словам 36-летнего форварда, трёхцветные сделают всё, чтобы не дать Месси проявить на поле свои лучшие качества. Жиру также отметил, что в составе сборной Аргентины есть и другие сильные футболисты, достойные внимания.

«Месси — невероятный игрок. Но мы не позволим ему насладиться лучшей ночью в его жизни. Мы хотим выиграть эту игру и чемпионат мира», — приводит слова Жиру The Athletic.

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало решающей встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.