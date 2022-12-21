Кто выиграет чемпионат мира-2026?

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре и отмечает этот успех. Однако и эта команда, и другие уже начинают думать о следующем мундиале. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто выиграет турнир в США, Канаде и Мексике.

За три с половиной года многое может измениться, тем более что кто-то может и не отобраться. Тем не менее уже сейчас можно делать аккуратные прогнозы, кто будет претендовать на победу на следующем мундиале.

Вероятно, вновь в роли одного из главных фаворитов приедет сборная Бразилии. У «селесао» будет очень сильный состав. Из текущей команды почти вся линия атаки будет ещё в строю, разве что Неймар станет ветераном, но ещё способен будет сыграть на турнире. При этом Винисиус, Родриго, Рафинья, Антони должны быть в расцвете сил. Многого ожидают от юного Эндрика, который перебрался в «Реал». Бразильцам надо будет обновить среднюю линию, но в целом у них будет отличный состав. Вдобавок к этому «селесао» может возглавить серьёзный тренер. Основным кандидатом сейчас называется Карло Анчелотти, который может сделать бразильцев очень сильной сборной.

На следующем чемпионате мира сборная Франции может замахнуться на то, чтобы в третий раз подряд выйти в финал мундиаля. Если взглянуть на текущий состав подопечных Дешама, то на следующий турнир не поедут вратари Гризманн и Жиру. Все остальные ещё могут быть в форме, чтобы отправиться в США, Канаду и Мексику. При этом у французов подрастает новое поколение, которое обещает дать ряд новых звёздочек. В любом случае Килиан Мбаппе обещает быть в отличном состоянии, чтобы добиться новых рекордов.

Сборная Португалии также обладает перспективным составом на следующий цикл. Фелиш, Леау, Мендеш, Витинья, Рамуш должны быть в расцвете сил. В форме будут и Далот, Диаш, Невеш. Вполне ещё могут сыграть на следующем чемпионате мира Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоао Канселу, Рафаэл Геррейру. Сборная Португалии реально может стать сильнее и замахнуться на первый в своей истории главный трофей.

Не стоит сбрасывать со счетов Испанию, где должны раскрыться Педри, Гави и Фати. У англичан будут в расцвете сил Райс, Маунт, Беллингем, Сака и Фоден. Правда, в отношении обеих европейских сборных есть сомнения. Например, не очень понятно, что у обеих команд будет в обороне.

Наверное, не стоит считать сборную Аргентины претендентом на титул. «Альбиселесте» выиграли чемпионат мира и теперь готовятся к новому сроку, в котором предстоит серьёзная трансформация. Месси уже заявил, что не сыграет на следующем мундиале. Сборная Аргентины со своим капитаном и без него – это две разные команды. «Альбиселесте» будет перестраиваться, и вряд ли на следующем турнире она будет претендентом на трофей.

Традиционно в число фаворитов причисляют Германию, Италию, но об их шансах говорить слишком рано. У немцев, кажется, наметился какой-то кризис. У бундестим есть перспективные игроки, но вот команды в последние годы у них не было. Что касается итальянцев, то о них и вовсе говорить немного странно, учитывая, что «Скуадра адзурра» пропустила два последних мундиаля.

Шутка ли, но на следующем чемпионате мира открытием может стать команда США. У американцев молодая сборная, которая в Катаре вышла в плей-офф, а следующий турнир проведёт дома. Наверное, говорить про шансы на победу слишком преждевременно, но ждать от «звёздно-полосатых» удачного выступления точно стоит.

Роман Андреев