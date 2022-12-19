Колыванов: «За «Золотой мяч» поборются Месси и Мбаппе»

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов предположил, кто сразится за следующий «Золотой мяч». По его мнению, соперничать за престижную награду будут Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Именно они стали главными героями вчерашнего финала мундиаля в Катаре и лучшими бомбардирами турнира. У Мбаппе – восемь голов, у Месси – семь.

«Месси стал чемпионом мира и забил семь голов, Мбаппе оформил хет-трик в финале. Они и поборются за награду», - пишет «Спорт-Экспресс» слова Колыванова.

Напомним, что вчера сборная Аргентины впервые за 36 лет стала чемпионом мира по футболу. Судьбу матча решила серия пенальти, где точнее были футболисты «альбиселесте» - 4:2.