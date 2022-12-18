Месси оформил дубль, забив в овертайме третий гол французам

Подходит к концу финальный матч чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины упустила явный перевес над соперником и пропустила два гола подряд в конце второго тайма. В дополнительное время поединка аргентинцы провели атаку правым краем поля, Уго Льорис в очередной раз выручил свою команду после удара в упор, но Лионель Месси добавил мяч в сетку. Взятие ворот зафиксировано с помощью технологии контроля линии ворот. Боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав вне игры, но после проверки ВАРа стало ясно, что гол чистый.

Аргентина ведет 3:2. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.