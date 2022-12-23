Источник: Павар потерял место в сборной из-за болтливости

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар не особо появлялся в составе команды на чемпионате мира, и, как выяснилось, на то есть особая причина. Дело в том, что, как сообщает французское издание L'Equipe, именно он повинен в том, что в раздевалке команды возникли трения.

Как уточняется, Павар проявил себя слишком болтливым человеком, который подпустил к себе слишком много охочих до сенсаций журналистов. В частности, по ситуации вокруг Бензема - именно поэтому Карима уже не стали вызывать в команду на заключительных стадиях плей-офф, хотя он и оправился от травмы.

В общем, у поражения сборной Франции в финале чемпионата мира были разные причины...