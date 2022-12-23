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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Источник: Павар потерял место в сборной из-за болтливости

23 Декабря 2022 • 05:30 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар не особо появлялся в составе команды на чемпионате мира, и, как выяснилось, на то есть особая причина. Дело в том, что, как сообщает французское издание L'Equipe, именно он повинен в том, что в раздевалке команды возникли трения.

Как уточняется, Павар проявил себя слишком болтливым человеком, который подпустил к себе слишком много охочих до сенсаций журналистов. В частности, по ситуации вокруг Бензема - именно поэтому Карима уже не стали вызывать в команду на заключительных стадиях плей-офф, хотя он и оправился от травмы.

В общем, у поражения сборной Франции в финале чемпионата мира были разные причины...

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Бенжамен Павар
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