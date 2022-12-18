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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игроки сборной Аргентины планируют сделать татуировки в случае победы на ЧМ

18 Декабря 2022 • 00:39 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 16 ч. 53 мин.

Игроки сборной Аргентины планируют в случае победы на мундиале в Катаре сделать по памятной татуировке. Об этом поведал защитник «альбиселесте» Лисандро Мартинес, пишет La Nacion.

Речь об этом, по словам Мартинеса, зашла за одним из ужинов национальной сборной. Игроки дали обещание сделать татуировку в случае победы на мундиале. Однако какой она будет, игроки ещё не решили. Кто-то хотел, чтоб она выглядела как Кубок мира, а кто-то – как надпись на арабском языке или дата.

18 декабря чемпионат мира по футболу в Катаре завершится главным матчем. В финале сыграют сборные Франции и Аргентины. Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лисандро Мартинес
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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