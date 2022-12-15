Чепчугов: «Аргентина и Франция достойны друг друга! Победит сильнейший»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался в преддверии финала чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«В финальном матче чемпионата мира-2022 не имеет смысла отдавать предпочтение одной из команд — Аргентина и Франция достойны друг друга! Победит сильнейший», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Помимо этого, эксперт заявил, что больше всех на турнире его удивила сборная Марокко, которая провела великолепный чемпионат.

Финал Аргентина – Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.